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Лукашенко: как будто РФ, как из Канады или США, большой приток игроков получит

30 мая 2017, вторник. 16:45. Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как он будет участвовать в решении вопроса об отмене легионерского статуса для игроков этой страны в КХЛ. Также Лукашенко выразил мнение, что необходимо чётко следовать договорным обязательствам в отношениях со спортсменами.

«Попробуем урегулировать этот вопрос, думаю, для России это не такая проблема. Как будто они, как из Канады или США, большой приток спортсменов получат из Белоруссии.

Мы готовим спортсменов, кто-то же за это платит деньги, и большие. Хорошо, чего мы будем держать спортсмена, если он хочет где-то выступать. Но, пожалуйста, компенсируй государству эти расходы, а для этого надо иметь договор — контракт с этим человеком, которого вы с детского сада «поднимаете», — отметил Лукашенко, добавив, что силой удерживать — это не метод.

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Источник: БелТА Сообщить об ошибке
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Александр Лукашенко
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
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