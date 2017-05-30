В Казахстане будет создана своя молодёжная хоккейная лига

Под председательством президента Казахстанской федерации хоккея с шайбой Аскара Мамина состоялось заседание исполнительного комитета по итогам завершившегося сезона-2016/17.



Обсуждены вопросы, касающиеся выступлений мужских и женских сборных на чемпионатах мира, Азиаде в Саппоро, Универсиаде-2017 в Алма-ате, квалификационных олимпийских турнирах и других международных соревнованиях.

В ходе заседания исполкома был одобрен проект создания казахстанской Молодёжной хоккейной лиги. Согласно проекту, в турнире смогут принять участие игроки в возрасте от 16 до 20 лет: заявочный лист рассчитан на 30 хоккеистов. Турнир молодёжной хоккейной лиги стартует в сезоне-2018/19.