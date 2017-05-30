Епанчинцев: думаю, что «Спартаку» не грозит исключение из КХЛ, выполним задачу

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился эмоциями от начала работы с командой.



«Очень приятно находиться на спартаковском борту, только положительные эмоции. Я спартаковец, с детства болел за этот клуб. Первые взрослые шаги на высшем уровне прошли именно в «Спартаке». КХЛ ввела много обязательств для команд? Думаю, что исключение «Спартаку» не грозит, посещаемость, народная команда. Болельщики всегда с нами, может, не только на трибуне, но и в раздевалке. С переездом на «ВТБ Ледовый дворец» ситуация ещё улучшится, думаю, что мы выполним поставленную перед клубом задачу», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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