Нападающий «Коламбуса» Дубински пропустит три месяца из-за операции

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински перенёс операцию на запястье и пропустит около трёх месяцев, успев вернуться к началу тренировочного лагеря, информирует официальный сайт команды.

«Дубински испытывал неприятные ощущения в запястье после окончания сезона, и на прошлой неделе было решено, что операция станет самым лучшим вариантом. Мы рассчитываем, что он будет готов к старту тренировочного лагеря в сентябре», – прокомментировал повреждение форварда генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекялайнен.