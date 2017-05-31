Экс-игрок «Витязя» и «Кузни» Саймон попросил суд списать его долги в $ 500 тыс.

Бывший хоккеист подмосковного «Витязя», московского «Динамо», новокузнецкого «Металлурга», а также ряда клубов НХЛ Крис Саймон попросил суд признать его банкротом и списать долги в размере более чем $ 500 тыс., сообщает Ottawa Citizen.

Долги канадца включают в себя пропуски алиментов, которые Саймон не платил три с лишним года и которые достигли суммы $ 128 875. По некоторым данным, за 20-летнюю карьеру 45-летний Саймон заработал более $ 15 млн. Однако сейчас он просит списать ему все долги, мотивируя это тем, что уже несколько лет не имеет источника заработка.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Моё финансовое положение мрачное», — сообщил Саймон.

Кроме алиментов, хоккеист задолжал $ 25 тыс. издательскому дому, от которого получил аванс за книгу, которая так и не была написана, $ 30 тыс. в виде налогов, $ 1444 за сотовую связь. Отмечается, что даже если Саймон продаст всё своё имущество, то останется должен кредиторам более $ 182 тыс.