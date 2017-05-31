«Оттава» подписала словацкого защитника и отправит его в Швецию в аренду

«Оттава Сенаторз» объявил о подписании контракта новичка с защитником Кристианом Ярошем. Об этом информирует официальный сайт канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

21-летний словацкий игрок обороны был задрафтован канадским клубом в 2015 году под общим 139-м номером в пятом раунде драфта.

Минувший сезон хоккеист провёл в шведском «Лулео» — на счету игрока 13 (5+8) очков в 36 матчах шведской лиги. Показатель полезности составил «+8». Ярош проведёт в Швеции и следующий сезон, но только на правах аренды.