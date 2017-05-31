Нападающий Кучерявенко покинул «Авангард», стороны расторгли контракт

Нападающий Александр Кучерявенко покинул «Авангард». Об этом информирует официальный сайт омского клуба Континентальной хоккейной лиги. Действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2016/17 Кучерявенко набрал 20 (6+14) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Показатель полезности составил «+8». В 11 матчах плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».
На высшем уровне российского хоккея нападающий выступал также за «Спартак», «Салават Юлаев», СКА и «Витязь». На уровне КХЛ Кучерявенко провёл в общей сложности 412 матчей и набрал в них 169 очков.
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