Лавиолетт: идёт такая игра, где важен каждый дюйм

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт порассуждал, какие изменения нужно внести в свою игру. В настоящее время команда уступает в финальной серии со счётом 0-1.

«Знаем, что можем сыграть еще лучше, чем сейчас. Даже если ты играешь хорошо, этого всё равно недостаточно. Нам нужно побеждать. Нам нужно найти способ сократить число моментов у своих ворот и создать свои у чужих. Сейчас идёт такая игра, где важен каждый дюйм», – передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.