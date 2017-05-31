Сафронов — об эффективности руководства: «Динамо» дважды подряд выигрывало Кубок

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов ответил на заявление ВФСО о том, что он является ответственным за финансовые проблемы клуба.

«Долги остались, решаем эти вопросы. Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за 10-летнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд „Динамо“ и „Ак Барс“ никто отобрать не может. „Динамо“ из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодёжная команда три года назад стала бронзовым призёром.

Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились — приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники", — цитирует Сафронова ТАСС.