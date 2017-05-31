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ВФСО «Динамо»: руководство ХК хочет уйти от ответственности, используя ветеранов

31 мая 2017, среда. 22:40. Хоккей

ВФСО «Динамо» прокомментировало обращение ветеранов хоккейного клуба к министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ФХР Владиславу Третьяку и президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко с просьбой о помощи. Ветераны считают, что центральный совет ВФСО пытается уничтожить клуб, не перечисляя средства для финансирования.

«Нам очень жаль, что руководство АНО „Хоккейный клуб “Динамо» использует ветеранов, чтобы уйти от ответственности за сложное финансовое положение клуба. В скором времени жизнь всё расставит по своим местам", — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе общества.

Ветераны «Динамо»: Центральный совет пытается угробить хоккейный клуб

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
31 мая 2017, среда
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