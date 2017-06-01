Летанг: в апреле мне не верили, что «Питтсбург» выйдет в финал и без меня

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг рассказал о восстановлении после операции на шее и напомнил о своих словах перед началом плей-офф, что «пингвины» смогут выйти в финал и без его помощи. «Питтсбург» ведёт в серии с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1-0.

«Восстановление проходит очень хорошо. Я уже тренируюсь в зале. Всё в норме. Пару раз вставал на коньки. Следующая консультация с врачами через пару недель. Тогда мне разрешат играть.

Я по-настоящему горд. Полтора месяца назад я был уверен, что мы можем победить. У нас есть лидер — Сидни Кросби. У нас есть Евгений Малкин. У нас есть костяк команды. Они потрясающие хоккеисты и постоянно поддерживают друг друга. Когда в команде играют такие люди, всегда есть шанс.

Не знаю, что сказать о тех, кто не верил мне. Вы же видели, как ведёт себя Сидни Кросби. Понятно, чего он хочет. У нас в команде есть человек, на которого можно равняться. И я полностью отдавал себе отчёт, что говорю", — приводятся слова Летанга на официальном сайте НХЛ.