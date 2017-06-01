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Кожевников: «Лада» по праву аутсайдер рейтинга, Аболс — сомнительный специалист

1 июня 2017, четверг. 10:34. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о рейтинге клубов КХЛ.

«Нам, спартаковцам, тяжеловато видеть клуб на 23-м месте. Совершенно непонятно, почему в четвёрку худших попал „Амур“. В Хабаровске постоянные аншлаги, клуб год от года прогрессирует, его воспитанники регулярно вызываются в сборные. Не готов согласиться с тем, что „Югра“ у нас идёт лишь третьей снизу. Вообще у нас многие рейтинги — как статистика, которая, по словам классика, самая большая ложь. Мы живём в России, где всегда были приоритетными интересы национальной команды. И тот, кто воспитывает игроков для сборной, должен получать дивиденды, в том числе и в рейтингах.

В последние годы «Кузня» действительно дышала на ладан. Всё-таки у КХЛ должны быть определённые стандарты, которые каждый клуб обязан выдерживать. Не готов оспорить и предпоследнее место «Лады». Меня сильно огорчила история Гурьянова, которого «Лада» умудрилась не удержать и он застрял в фарм-клубах Северной Америки. Между тем на последнем МЧМ Гурьянов проявил свой талант. Боюсь, потеряем очередного талантливого мальчишку, вокруг которого были обязаны строить будущее «Лады».

Впрочем, главная проблема Тольятти даже не в Гурьянове. Я знаю, что тренер «Лады» Аболс на последнем ЧМ раздал серию жалостливых интервью, в каждом из которых сетовал на мою критику. Честно говоря, не хотел об этом человеке вновь говорить — но он этими жалобами сам о себе напоминает. Сомнительный специалист из страны второго хоккейного эшелона с помощью околоспортивных интриг получает место главного тренера во второй лиге мира, занимает в ней 27-е место по очкам, пропущенным шайбам, массе других показателей — и после такого провала делает крайним Кожевникова. Абсурд!" — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

КХЛ обнародовала рейтинг оценки клубов. «Амур», «Югра» и «Лада» — аутсайдеры
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Лада ХК Металлург Нк ХК Спартак ХК Югра Александр Кожевников Артис Аболс Денис Гурьянов
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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09:23 Малкин: с Суббэном драться не хотел, а победа – это подарок сыну
09:16 Гюнцель установил рекорд НХЛ среди новичков по победным голам в одном плей-офф
09:09 Малкин: «Питтсбург» понял, что уже финал Кубка Стэнли и надо начинать играть
08:36 Гюнцель: в Нэшвилле будет сумасшествие
07:34 Малкин попытался подраться с Суббэном во время коммерческой паузы
06:13 Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» во 2-м матче финальной серии
00:54 Йози: у Кросби и Малкина разные стили игры, но оба опасны
00:39 Бонино: «Питтсбург» проводил в зоне «Нэшвилла» много времени, но мало бросал
00:27 Хагелин: расстраивает, что не попадаю в состав «Питтсбурга», но мне дадут шанс
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23:50 Жителям Питтсбурга блокировали покупку билетов на матчи финала в Нэшвилле
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22:59 В Питтсбурге фанатам «Нэшвилла» запретили покупать сомов
22:47 «Ванкувер» хочет обменять 5-й пик на драфте-2017 на более высокий
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21:47 В Канаде выпустили почтовую марку, посвящённую Суперсерии-1972
21:32 Ринне: «Нэшвиллу» не надо ничего менять, мы верим в себя
21:13 «Кэнакс» получат от «Коламбуса» 55-й пик на драфте как компенсацию за Тортореллу
20:47 Тривино подписал новый контракт с «Барысом», Дугин — с московским «Динамо»
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20:11 Сафронов — об эффективности руководства: «Динамо» дважды подряд выигрывало Кубок
20:07 Ветераны «Динамо»: Центральный совет пытается угробить хоккейный клуб
19:31 Якимов: дружеская обстановка на арене в Нижнекамске помогает тренироваться
19:16 С болельщика «Нэшвилла», бросившего сома на лёд арены, сняли обвинения
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18:12 Боченски: за карьеру я объездил весь мир, рад начать новую главу в своей жизни
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15:40 Инсайдер: генменеджеры клубов НХЛ могут изменить определение офсайда
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