Кожевников: «Лада» по праву аутсайдер рейтинга, Аболс — сомнительный специалист

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о рейтинге клубов КХЛ.

«Нам, спартаковцам, тяжеловато видеть клуб на 23-м месте. Совершенно непонятно, почему в четвёрку худших попал „Амур“. В Хабаровске постоянные аншлаги, клуб год от года прогрессирует, его воспитанники регулярно вызываются в сборные. Не готов согласиться с тем, что „Югра“ у нас идёт лишь третьей снизу. Вообще у нас многие рейтинги — как статистика, которая, по словам классика, самая большая ложь. Мы живём в России, где всегда были приоритетными интересы национальной команды. И тот, кто воспитывает игроков для сборной, должен получать дивиденды, в том числе и в рейтингах.

В последние годы «Кузня» действительно дышала на ладан. Всё-таки у КХЛ должны быть определённые стандарты, которые каждый клуб обязан выдерживать. Не готов оспорить и предпоследнее место «Лады». Меня сильно огорчила история Гурьянова, которого «Лада» умудрилась не удержать и он застрял в фарм-клубах Северной Америки. Между тем на последнем МЧМ Гурьянов проявил свой талант. Боюсь, потеряем очередного талантливого мальчишку, вокруг которого были обязаны строить будущее «Лады».

Впрочем, главная проблема Тольятти даже не в Гурьянове. Я знаю, что тренер «Лады» Аболс на последнем ЧМ раздал серию жалостливых интервью, в каждом из которых сетовал на мою критику. Честно говоря, не хотел об этом человеке вновь говорить — но он этими жалобами сам о себе напоминает. Сомнительный специалист из страны второго хоккейного эшелона с помощью околоспортивных интриг получает место главного тренера во второй лиге мира, занимает в ней 27-е место по очкам, пропущенным шайбам, массе других показателей — и после такого провала делает крайним Кожевникова. Абсурд!" — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.