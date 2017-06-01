Какой трансфер в КХЛ в мае стал самым громким?

За прошедший месяц в Континентальной хоккейной лиге состоялось более десятка интересных переходов игроков. Какой из трансферов вы считаете самым громким?
Предлагаются следующие варианты ответа:
— Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов в ЦСКА;
— Кирилл Капризов в ЦСКА;
— Михаил Варнаков в «Динамо»;
— Карри Рамо в «Йокерите»;
— Юхан Сундстрём и Деннис Эверберг в «Авангарде»;
— Никита Трямкин в «Автомобилисте»;
— Доминик Кубалик в «Салавате Юлаеве»;
— Давид Рундблад в СКА;
— Денис Денисов в «Магнитке»;
— Ник Бэйлен в «Тракторе».
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10 самых громких трансферов месяца в КХЛ
Со дня открытия трансферного окна КХЛ прошёл месяц. Вспоминаем самые громкие переходы за этот период.