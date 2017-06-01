Какой трансфер в КХЛ в мае стал самым громким?

За прошедший месяц в Континентальной хоккейной лиге состоялось более десятка интересных переходов игроков. Какой из трансферов вы считаете самым громким?

Предлагаются следующие варианты ответа:

— Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов в ЦСКА;

— Кирилл Капризов в ЦСКА;

— Михаил Варнаков в «Динамо»;

— Карри Рамо в «Йокерите»;

— Юхан Сундстрём и Деннис Эверберг в «Авангарде»;

— Никита Трямкин в «Автомобилисте»;

— Доминик Кубалик в «Салавате Юлаеве»;

— Давид Рундблад в СКА;

— Денис Денисов в «Магнитке»;

— Ник Бэйлен в «Тракторе».

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