Нападающий Александр Кучерявенко подписал контракт с «Автомобилистом»

Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Александр Кучерявенко, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

Ранее Кучерявенко по соглашению сторон расторг контракт с омским «Авангардом». В сезоне-2016/17 29-летний форвард набрал 20 (6+14) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. Показатель полезности составил «+8». В 11 матчах плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».

Всего же в КХЛ Александр отыграл 412 матчей, набрав 169 (65+104) очков за результативность.