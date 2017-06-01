Хёрнквист: глупо себя чувствовал, когда мой гол в матче с «Нэшвиллом» отменили

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» и свой незасчитанный гол во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0).

«У нас есть суперзвёзды, которые всегда забивают важные голы в нужное время, а теперь появился ещё Джейк Гюнцель, который тоже станет звездой. Это чертовски приятно наблюдать.

Было немного жаль, что мой гол не засчитали. Я праздновал свою шайбу, а после видеоповтора её отменили. Чувствовал себя немного глупо. Что есть, то есть, но эта шайба уже не имела значения после того, как мы забили три в начале периода. Гол Гюнцеля придал нам дополнительной энергии, в такие моменты мы показываем свой лучший хоккей.

Всё ещё далеко от завершения, но если мы продолжим играть так, как в третьем периоде, то наши дела выглядят неплохо", — цитирует Хёрнквиста Aftonbladet.

Малкин разбушевался. Гол, драка и победа в день рождения сына «Питтсбург» одержал вторую победу в финале Кубка Стэнли, а Евгений Малкин почти оформил «хет-трик Горди Хоу».

Видео незасчитанного гола можно посмотреть в YouTube.