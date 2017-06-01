Ларионов: если «Сент-Луис» не защитит Якупова, он может достаться «Вегасу»

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы форварда «Сент-Луис Блюз» Наиля Якупова отметил, что если нынешний клуб его подопечного не сможет его защитить, то Наиль переберётся в «Вегас Голден Найтс».

«1 июля у Наиля Якупова заканчивается контракт с «Сент-Луисом». 21 июня пройдёт драфт расширения для «Вегаса». После этого будем смотреть. Если «Сент-Луис» Наиля не защитит и его заберут, то он отправится в «Вегас». В противоположном случае впереди ещё неделя для подписания нового контракта с «Блюз». Если клуб не захочет заключать новое соглашение, то мы будем разговаривать с другими командами до начала рынка свободных агентов. Для этого нужно получить разрешение от руководства команды», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 40 играх, в которых набрал 9 (3+6) результативных баллов. В плей-офф не играл из-за травмы колена. Всего в НХЛ на счету россиянина 120 (53+67) очков в 292 матчах.