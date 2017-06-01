Гальченюк не против продлить контракт с «Монреалем» на один год

Агент форварда «Монреаль Канадиенс» Алекса Гальченюка Пэт Бриссон сообщил, что руководство клуба в ближайшее время намерено провести переговоры с его подопечным по поводу продления контракта, и Алекс не против заключить однолетнее соглашение.

«Мы по-прежнему не проводили никаких переговоров, но я думаю, что мы начнём их на следующей неделе или около того. Мы будем не против заключить однолетнее соглашение. Мы продолжим изучать дело Галченюка, и посмотрим, чего он сможет добиться в суде», — приводит слова Бриссона NBC Sports.

В прошлом сезоне Галченюк принял участие в 61 матче НХЛ, в которых набрал 44 очка (17+27).