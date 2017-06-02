Вудкрофт возглавит шестую команду швейцарской лиги по итогам прошлого сезона

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит клуб «Женева-Серветт». Об этом информируют швейцарские СМИ.
В сезоне-2016/17 швейцарская команда заняла шестое место в «регулярке» чемпионата Швейцарии и вылетела в четвертьфинале плей-офф.
Вудкрофт возглавил «Динамо» в межсезонье 2016 года. Команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступила «Локомотиву» со счётом 1-4. Команда установила новый клубный рекорд по набранным очкам в регулярном чемпионате КХЛ.
Ранее появились сведения, что в минском клубе КХЛ намерены сократить число легионеров, и это касается в том числе и тренерского штаба. Тренеров-легионеров в клубе может не остаться.