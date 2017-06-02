А. Медведев: с претензиями к Сафронову должны разбираться ХК и ВФСО «Динамо»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о возможной ликвидации московского «Динамо».

«Я во внутренние дела добровольного общества «Динамо» вмешиваться не хочу. Но поскольку имел непосредственное отношение к объединению ХК МВД и ХК «Динамо», хочу сказать, что были сложные времена тогда и они были преодолены. После этого Сафронова назначили генеральным директором. Если есть к нему претензии, пусть разбирается хоккейный клуб и хоккейное общество «Динамо». А то что собственную головную организацию обвинять в рейдерском захвате? Это что, самого себя обвинять? Или не считать себя частью общества «Динамо»? — цитирует Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Война в «Динамо». Кто хочет «потопить» Сафронова? «Динамо» оказалось на грани банкротства, Фролов расторгнет контракт с «Кузней», а Фёдоров больше не селекционер ЦСКА – в итогах дня.

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