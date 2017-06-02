Салливан: «Питтсбург» не показал всё, на что способен, наш лучший матч впереди

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан считает, что его команда ещё не показала всё, на что способна в финале Кубка Стэнли. «Пингвины» ведут в серии с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-0.

«Я не считаю, что в первых двух матчах мы показали всё, на что способны. Третий период второй игры был нашим лучшим в этой серии. Мы должны играть в своём стиле, выигрывать борьбу за шайбу, использовать скорость, ориентироваться на контратаки. Тогда мы показываем свой лучший хоккей. В третьем периоде мы это делали, что привело к нескольким контратакам, которые могут быть очень опасны. Я верю, что наш лучший матч впереди», — сказал Салливан в эфире Sportsnet.