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Салливан: Малкин — тихий лидер «Питтсбурга», за него говорит его игра

3 июня 2017, суббота. 00:41. Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о Евгении Малкине, который лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф, имея в активе 26 (9+17) очков, а «пингвины» ведут в финале с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-0.

«Все наши ребята очень уважают его не только как замечательного хоккеиста, но и как отличного партнёра. Малкин мало говорит. Он тихий парень, но он очень переживает за команду и хочет, чтобы она победила. За него говорит его игра. Он один из тех, кто может решить исход матча за одну или две смены.

Наш тренерский штаб, его партнёры, руководство клуба очень уважают вклад Джино в игру команды. Он помогает нам добиваться успеха. Малкин — тихий лидер. Он ведёт за собой, показывая пример. Если он может повлиять на ход матча, забив гол в ключевой момент, — он это сделает. Это один из тех хоккеистов, которые способны выстрелить в нужный момент, когда ставки высоки», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Майк Салливан
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