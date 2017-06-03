«Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 года

Рэнди Карлайл останется на посту главного тренера «Анахайм Дакс». Как сообщается на официальном сайте клуба, новый контракт заключён до окончания сезона-2018/19 с возможностью продления ещё на один год.

Кроме того, Трент Йони и Рич Престон останутся ассистентами главного тренера, а Тодд Маршант – директором по развитию игроков.

61-летний Карлайл вернулся в «Дакс» прошлым летом. В минувшем сезоне специалист вывел «Анахайм» в финал Западной конференции, где команда уступила «Нэшвилл Предаторз».

В 2007 году Карлайл выигрывал с «Анахаймом» Кубок Стэнли.