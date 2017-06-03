Хагелин: если меня поставят в составе на третий матч с «Нэшвиллом», я буду готов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин прокомментировал своё отсутствие в составе команды на первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».

«Когда узнаешь об этом, то не просто расстраиваешься, а даже бесишься. Однако это финал Кубка Стэнли. Личные амбиции здесь отходят на второй план, и всё делается ради команды. Так что надо ждать шанса и быть к нему готовым. Я во всём стараюсь искать позитив, так что если мне доведётся принять участие в матче, то я покажу хорошую игру. Никогда прежде мне не доводилось попадать в такую ситуацию, так что для меня это новый опыт. Однако я не опускаю нос. Плюс в том, что у меня появилось время для работы над катанием и физическими кондициями. Если меня поставят в состав, я буду готов», — приводит слов Хагелина официальный сайт НХЛ.