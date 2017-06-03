Карлайл: карьера Маклина находится в переходном периоде

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рик Карлайл прокомментировал уход из тренерского штаба Пола Маклина, который работал в команде последние два сезона, а в 2016 году рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера после отставки Брюса Будро.

«Что касается замены Маклину, то нам нужно найти человека, который умел бы устанавливать контакт с игроками. Я не хочу сказать, что Маклин этого не делал, это было бы неправильное утверждение. Но сейчас его карьера находится в переходном периоде. В будущем он хотел бы стать главным тренером», — приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.