Первый вице-президент «Амура» опроверг информацию о долгах хабаровского клуба

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко опроверг информацию о долгах хабаровского клуба. Как стало известно «Чемпионату», «Амур» имеет задолженности перед игроками и тренерами с декабря 2016 года. По нашей информации, руководство хабаровского клуба каждый месяц выплачивает аванс в размере 1/20 части заработной платы.

«Без комментариев. Такой проблемы в «Амуре» не существует», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

В сезоне-2016/17 «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. В рейтинге, недавно опубликованном КХЛ, хабаровчане занимают четвёртое место с конца после новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и «Югры».