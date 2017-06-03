Салливан: не думаю, что дома «Нэшвилл» покажет принципиально другой хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-0).

«Если Хагелин сыграет, то он покажет то, что всегда делает. Он быстрый игрок, выходит в меньшинстве, умеет отбирать шайбу благодаря своей скорости. Он хороший игрок, который помог нам выиграть много матчей. Хагелин попал в сложную ситуацию после травмы, но если он попадёт в состав, мы уверены, что он поможет нам победить.

Нам надо играть правильно, не знаю, это скучно или захватывающе. У нас нет отдельных планов на домашние и выездные игры. Мы хотим всегда использовать наши сильные стороны. Мы выступали на многих шумных аренах. Неважно, где проходит матч, нашей команде не терпится сыграть. «Нэшвилл» выйдет заряженным, постарается использовать энергию болельщиков и хорошо начать матч. Это очевидно. Но не думаю, что соперник будет показывать принципиально другой хоккей", — сказал Салливан в эфире клубного телевидения.