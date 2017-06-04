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Пашков: все хоккеисты «Кузни» хотят разойтись по другим командам

4 июня 2017, воскресенье. 14:42. Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации в новокузнецком «Металлурге». Ранее руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко заявил, что любой игрок «Металлурга», находящийся на контракте, имеет право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой признать его неограниченно свободным агентом.

«КХЛ постоянно меняет правила, для одних закон не писан, а других заставляют делать по каким-то правилам. Слышал, что компенсации за игроков новокузнецкой команды сейчас якобы не будет. Сейчас же они все хотят разойтись по другим командам. Никаких комментариев не могу давать, потому что ситуация с «Металлургом» каждый день меняется. Высказываются разные мнения, Андрей Коваленко должен защищать права игроков и знает положения и закоулки правил», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Коваленко: анархия завершается, права практически всех игроков «Кузни» защищены
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Александр Пашков
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
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