Салливан: пока «Питтсбург» был недостаточно хорош при игре в большинстве

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что неудачная игра в большинстве сказывается на игре его команды в целом, и им нужно прибавить в этом компоненте.

«В большинстве мы слишком мало времени проводим в чужой зоне. По моим наблюдениям, за то время, что я тренирую этих ребят, успешная игра в большинстве помогает им в целом и в игре пять на пять. Думаю, это даёт им уверенность. Они лучше чувствуют шайбу. Но в первых матчах финальной серии мы были не так успешны при игре в большинстве, как нам хотелось бы. Нам определённо нужно решить эту проблему, и я уверен, что мы сделаем это», — приводит слова Салливана AP News.