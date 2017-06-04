Салливан: Кессел играет лучше, если постоянно настроен на броски по воротам

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что нападающий его команды Фил Кессел играет великолепно, если постоянно настроен на броски по воротам.

«Кессел — элитный нападающий. Он хорошо умеет забивать. Мы всегда стараемся воодушевить его бросать как можно больше, потому что он один из лучших форвардов в НХЛ. Думаю, Фил — такой игрок, которому похвалы и обожание придают уверенности в себе. Мы стараемся настроить его на бросок, чтобы он в первую очередь думал о броске по воротам. Вы знаете, что в таком случае он играет», — приводит слова Салливана NBC Sports.