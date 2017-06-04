Шеро: в России есть хорошие игроки, которых можно взять бесплатно

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мыслями насчёт приглашения в НХЛ игроков из КХЛ.

«В России есть хорошие игроки, которых можно взять бесплатно. Можно попытать удачи и пригласить их. А в январе-феврале посмотрим, насколько они эффективны. Они могут быть просто великолепны. Определённо, это хорошие игроки», — приводит слова Шеро Sports Net.

Недавно стало известно, что нападающим СКА Ильёй Ковальчуком интересуется как минимум шесть клубов НХЛ, в том числе «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».