Золнерчик: Кросби и Малкин помогают партнёрам, даже если не бросают по воротам

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Харрисон Золнерчик высказался о лидерах соперника по финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине и Сидни Кросби. В настоящее время «хищники» уступают в серии со счётом 1-2.

«Даже если они не бросают по воротам, то делают вещи, которые помогают их партнёрам. Мы понимаем, что в следующем матче они способны сыграть на высшем уровне. Но мы, в принципе, тоже собираемся это сделать», — передаёт слова нападающего американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.