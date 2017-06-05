Крейчик и Винцоур остаются в чешской команде «Комета Брно»

Защитник Якуб Крейчик и форвард Томаш Винцоур остаются в чешской команде «Комета Брно». Об этом информирует официальный сайт клуба.

Крейчик большую часть сезона-2016/17 провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе хорватского клуба «Медвешчак». На его счету 16 (1+15) очков в 48 матчах. За чешскую команду он провёл один матч в регулярном чемпионате (0 очков) и 14 матчей в плей-офф (13 очков).

Винцоур известен по выступлениям в КХЛ за «Ак Барс» и «Сибирь» (44 очка в 97 матчах), в прошлом сезоне он провёл за «Комету» в общей сложности 46 матчей и набрал 25 очков.