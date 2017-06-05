Нападающий «Кузни» Евгений Соловьёв продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», 25-летний нападающий новокузнецкого «Металлурга» Евгений Соловьёв продолжит карьеру в «Нефтехимике». Взамен новокузнечане получат денежную компенсацию.

Новокузнецкий клуб был исключён из числа участников Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» заявится в Высшую хоккейную лигу, процесс подачи заявки уже начался.

Оптом и в разницу. Массовые распродажи клубов, покинувших КХЛ «Спартак» продал 16 хоккеистов в СКА в 2014 году, «Ак Барс» спустя три года совершил массовую закупку игроков из «Кузни».

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 48 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 18 (13+5) очков при показателе полезности «-13». Также на уровне КХЛ он выступал за «Магнитку» и «Донбасс».