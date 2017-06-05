Суббэн: люблю отвлекать внимание и прочие хитрости, это игра внутри игры

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал свои заявления во время финала Кубка Стэнли. После поражения во втором матче серии он пообещал, что его команда выиграет третью встречу, а после победы в третьем матче заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сказал, что у него плохо пахнет изо рта.

«Мне очень нравится играть против Кросби. Всегда здорово выходить против лучших хоккеистов мира, а он — лучший. Это вызов не только для меня, но для всех ребят в нашей команде.

Люблю отвлекать внимание и прочие хитрости игры. Думаю, когда люди заканчивают играть, то больше всего скучают по этим противостояниям, по игре внутри игры", — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.