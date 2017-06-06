«Эдмонтон» сезона-1984/85 назван лучшей командой среди обладателей Кубка Стэнли

Лучшей командой в истории обладателей Кубка Стэнли признан «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона-1984/85, сообщает пресс-служба НХЛ. Опрос проходил среди 96 обладателей трофея.

В регулярном чемпионате того сезона «Эдмонтон» провёл 80 матчей, одержал 49 побед при 20 поражениях и 11 ничьих. В плей-офф «Ойлерз» во главе с Уэйном Гретцки обыграли «Лос-Анджелес Кингз» (3-0), «Виннипег Джетс» (4-0), «Чикаго Блэкхоукс» (4-2) и «Филадельфию Флайерз» (4-1).

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Добавим, что на второе место в опросе болельщики поставили «Питтсбург Пингвинз» сезона-1991/92, на третье — «Монреаль Канадиенс» сезона-1976/77.