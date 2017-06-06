«Нэшвилл» одержал вторую победу дома и сравнял счёт в серии с «Питтсбургом»

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Счёт в серии теперь равный — 2-2.

На 15-й минуте Калле Ернрок вывел команду хозяев вперёд, а через минуту Сидни Кросби сравнял счёт. Во втором периоде Фредерик Годро (24-я минута) и Виктор Арвидссон (34-я минута) довели преимущество «Нэшвилла» до двух шайб, а на 57-й минуте Филип Форсберг установил окончательный счёт броском в пустые ворота.

Пятый матч серии пройдёт 9 июня на льду «Питтсбурга».

Гол Арвидссона можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

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