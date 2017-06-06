Кросби: «Питтсбургу» надо просто сфокусироваться на пятом матче финала

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:4) в четвёртом матче финальной серии. Счёт в серии теперь равный — 2-2.



«Нам надо просто сфокусироваться на пятом матче, выиграть дома и отталкиваться от этого. Думаю, что сегодня мы создали довольно много хороших моментов. Просто мы их не реализовали. А соперник это сделал. Если продолжим играть и создавать моменты, у нас будут отличные шансы победить в серии», — передаёт слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» одержал вторую победу дома и сравнял счёт в серии с «Питтсбургом»