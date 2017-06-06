Лавиолетт: даже когда игра была сделана, Ринне старался на полную катушку

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 2-2).



«Ринне сыграл невероятно. В нескольких эпизодах он отражал первый бросок после прорыва, а потом ещё и следовавшие за этим броски. Даже в конце матча, когда игра была сделана, он старался на полную катушку и сделал ещё несколько классных сейвов. Сегодня он по-настоящему бился. Он был нацелен на победу и стал решающим её фактором», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл» одержал вторую победу дома и сравнял счёт в серии с «Питтсбургом»