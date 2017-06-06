Документы и гарантии в офис КХЛ поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва»

Как стало известно «Чемпионату», в офис КХЛ для участия команды в сезоне-2017/18 поданы документы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», которое на 100% принадлежит ВФСО «Динамо». По информации источника, предоставлены все необходимые финансовые гарантии, в том числе от спонсора ВТБ, с которым у общества действует долгосрочное соглашение. В качестве домашней арены планируется продолжить использовать арену «ВТБ Ледовый дворец».

ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия ХК в сезоне-2017/18

Отметим, что до 1 ноября 2017 года неэксклюзивное право на использование динамовского бренда принадлежит другому юрлицу – АНО ОХК «Динамо-Москва». По данным «Чемпионата», аналогичный договор с обществом «Динамо» на использование бренда заключило и дочернее ООО.

В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

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