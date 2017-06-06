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Кожевников: Сёмину надо заняться собой, если он хочет играть

6 июня 2017, вторник. 15:30. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Сёмин может вернуться на свой прежний уровень, если уделит больше внимания самоподготовке.

«Вернуться ли Сёмину в «Ладу», это ему надо решать. Что я, должен ему советы давать? Надо подумать Александру. Это мастер с большой буквы. Да, не получилось в этом году. В него верили, это было видно. Ему надо заняться собой и серьёзнее ко всему отнестись, если он хочет играть. Никто здесь не поможет, он сам должен решать, взрослый же человек. Сёмину уже не 22 года. Здесь он уже сам должен думать, он профессионал. Тем более мы знаем, как он умеет играть и забивать. У Александра не получился сезон. Может быть, на то есть какие-то причины, о которых мы не знаем. Он может сыграть очень здорово.

Может ли Сёмину помочь смена обстановки? Она не всегда помогает, надо к себе относиться по-другому. Может быть, у него проблемы с психологией или в семье? Проблем может быть много, тем более что игрок возрастной. Сёмину без разницы, где выступать, он может сыграть с любыми партнёрами. Я думаю, что ему надо поверить в себя», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Лада Александр Кожевников Александр Сёмин
Новости. Хоккей
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