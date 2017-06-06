Салливан: «Питтсбург» проиграл два матча финала не из-за Мэтта Мюррея

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что не считает поражения с крупным счётом (1:5, 1:4) в последних двух матчах финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» причиной для замены вратаря Мэтта Мюррея. «Пингвины» вели 2-0 после домашних матчей, но проиграли два матча на выезде, позволив «хищникам» сравнять счёт в серии.



«Игра вратаря не была причиной наших поражений. Мы уверены, что наша команда правильно среагирует на проигрыши — так было весь сезон. Крис Летанг абсолютно точно не появится в составе в этой серии», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

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