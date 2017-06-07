Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Форвард «Оттавы» Брассар прооперирован и начал восстанавливаться

7 июня 2017, среда. 09:30. Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что форвард Дерик Брассар перенёс операцию на правом плече. По словам функционера, хоккеиста прооперировали в Кливленде. Операция прошла успешно, и Брассар уже начал программу восстановления.

Ранее сообщалось, что срок восстановления игрока составит 4-5 месяцев.

В сезоне-2016/17 29-летний форвард набрал 39 (14+25) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он набрал 11 (4+7) очков в 19 матчах. Канадская команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила действующему чемпиону «Питтсбург Пингвинз».

Форвард «Оттавы» Брассар пропустит около пяти месяцев из-за травмы плеча
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
7 июня 2017, среда
09:48 «Авангард» пригласил в гости блогеров
09:44 Йози: для Швейцарии будет здорово, если Хишира выберут под номером 1 на драфте
09:30 Форвард «Оттавы» Брассар прооперирован и начал восстанавливаться
09:10 Генменеджер «Каролины»: готовы отказаться от части выборов на драфте для обменов
09:00 «Эдмонтон» может подписать контракт с четвёртым бомбардиром NCAA
08:53 Мартемьянов: «Амур» доволен легионерами, возможны 1-2 российских приобретения
03:01 Хэйнси: «Нэшвилл» блестяще провёл обе встречи на домашнем льду
02:03 Коул: если бы можно было вернуться, я бы многое исправил в игре с «Нэшвиллом»
01:03 Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков
01:01 Михеев: в «Кузне» я получил бесценный опыт, надеюсь, он пригодиться в «Ак Барсе»
00:50 Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолёт
00:24 Эллис: «Нэшвилл» вернулся в серию, но нам по-прежнему надо выиграть в гостях
6 июня 2017, вторник
23:41 Салливан: «Питтсбург» проиграл два матча финала не из-за Мэтта Мюррея
23:22 Суббэн: даже не думал, что тема ополаскивателей для рта вызовет такой ажиотаж
22:58 Черри: зачем Суббэн мотивирует Кросби? Он своими разговорами его не напугает
22:08 Фишер: «Нэшвилл» должен быть лучше, потому что дальше легче не становится
22:00 Вайсфельд: я бы на месте Омска договор с «Кузней» не показывал, это криминал
21:18 «Анахайм» подписал новый контракт с нападающим Сэмом Кэрриком
20:37 Директор «Сарыарки»: 2-й клуб КХЛ в Казахстане поможет создать сильную сборную
20:04 Нападающий Денис Толпеко остаётся в «Спартаке»
19:52 Защитник Джесси Блэкер перешёл из «Нюрнберга» в «Куньлунь»
19:39 Чайка: Смит дорог «Аризоне», но если кто-то предложит больше, это бизнес
19:05 «Сочи» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком
19:02 Баттон: Ковальчук в 34 года — уже не тот выдающийся снайпер, каким он был в НХЛ
18:47 Нападающий «Детройта» Гленденинг перенёс операцию и пропустит 3-4 месяца
18:28 КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе «Йокерит» — СКА
18:19 Луонго: огорчусь, если фанаты «Нэшвилла» не будут мне кричать «Это твоя вина»
18:00 Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
17:54 Регин: СКА — фаворит, матч под открытым небом покажет, насколько хорош «Йокерит»
17:20 Нападающий Юрай Микуш вернулся в «Слован»
17:00 MAXIM проведёт седьмой хоккейный турнир
17:00 Гуськов: у «Автомобилиста» приличное усиление, а «Торпедо» меня удивляет
16:26 Какая из команд дивизиона Боброва усилилась лучше?
16:15 Бибер: «Торонто» для меня на первом месте, но надену крутой свитер любой команды
15:30 Кожевников: Сёмину надо заняться собой, если он хочет играть
14:53 Вслед за Гарнеттом в 4-ю команду сильнейшей британской лиги перешёл Мокшанцев
14:25 ЦСКА обнародовал расписание своих контрольных матчей межсезонья
13:57 Гюнцель: мне надо было забивать, «Питтсбург» должен перезагрузиться
13:51 Жеребьёвка Седьмого Ежегодного хоккейного турнира на кубок MAXIM
13:43 «Йокерит» сыграет со СКА в старейшем публичном парке Хельсинки
13:28 У капитана «Магнитки» Мозякина родилась дочь
13:16 Магнитогорский «Металлург» провёл благотворительную акцию
12:57 Курри: «Йокерит» продолжает поиск усиления, но все хотят играть за «Вегас»
12:48 Экс-партнёр Гурьянова по «Техасу» Дефазио перешёл в «Куньлунь»
12:35 Сборы в Чехии и Австрии, два турнира — план работы «Спартака» в межсезонье
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017