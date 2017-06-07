Форвард «Оттавы» Брассар прооперирован и начал восстанавливаться

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что форвард Дерик Брассар перенёс операцию на правом плече. По словам функционера, хоккеиста прооперировали в Кливленде. Операция прошла успешно, и Брассар уже начал программу восстановления.



Ранее сообщалось, что срок восстановления игрока составит 4-5 месяцев.



В сезоне-2016/17 29-летний форвард набрал 39 (14+25) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он набрал 11 (4+7) очков в 19 матчах. Канадская команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила действующему чемпиону «Питтсбург Пингвинз».

Форвард «Оттавы» Брассар пропустит около пяти месяцев из-за травмы плеча