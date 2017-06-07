Головков: «Витязю» есть где сыграть на открытом воздухе, но в планах этого нет

Президент «Витязя» Михаил Головков оценил возможность участия подмосковного клуба в матчах на открытом воздухе в следующем сезоне.

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«КХЛ планирует провести серию матчей на открытом воздухе? Всё зависит от организации, мне кажется. Для болельщиков это классно. Мы видим, как организовываются такие игры в НХЛ, когда собирается полный стадион и всё красиво, ярко. Если так, то да, а если будут полупустые трибуны, то тогда что в открытом, что в закрытом помещении не очень интересно играть.

«Витязь» на данный момент не планирует принимать участие в подобных матчах. Честно говоря, возможность, наверно, у нас есть. Можно сыграть на стадионе «Химки» или на «Зорком» в Красногорске. Но пока мы этого не планировали», — сказал Головков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.