К. Сафронов: СКА скоро сделает интересные приобретения, Калинин усилит клуб

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛ Кирилл Сафронов высказал мнение о трансферах петербургского клуба.

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«Конечно, уход Шипачёва — потеря. В последние сезоны он был одним из лучших игроков в СКА, да и вообще во всей лиге. Не знаю, кто в следующем сезоне возьмёт на себя роль лидера. Возможно, сейчас создаётся видимость затишья на трансферном рынке. На самом деле работа идёт всегда, и менеджмент находится в поисках игроков. Думаю, к началу тренировочных лагерей СКА сделает интересные приобретения.

СКА приобрёл права на Сергея Калинина и Наиля Якупова. Возможно, что они могут вернуться в Россию. Смотря, какая у них контрактная ситуация в НХЛ и будут ли у них предложения из Америки. Игроки, несомненно, очень хорошие. Калинин здорово играл за «Авангард», помню Якупова в локаутный сезон, был лидером «Нефтехимика». Думаю, СКА они бы усилили.

Всегда после чемпионского сезона следующий складывается намного сложнее. Если лидеры уйдут, то будет непросто. Сложно сказать, кого подпишет СКА. Но другие ребята смогут получать больше игрового времени, тот же Александр Барабанов получит не 10 минут, а будет играть 18-20 минут. Везде нужно искать плюсы. Не может команда в одном составе играть постоянно», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе? ЦСКА стал чемпионом межсезонья, СКА затаился, а «Витязь» несёт потери — в промежуточных итогах для клубов Западной конференции.

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