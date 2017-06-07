Гребешков: Гавриков — будущее нашего хоккея, его уход будет потерей «Локомотива»

Двукратный чемпион мира, экс-защитник «Локомотива» Денис Гребешков высказал мнение о трансферах ярославского клуба.

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«Честно, пока пристально не следил за трансферами «Локомотива», кого именно взяли ярославцы. Насколько уход Михаила Пашинина в ЦСКА отрицательно скажется на команде? Нужно отталкиваться от того, кто придёт. Конечно, Пашнин — хороший и надёжный защитник, который поможет любой команде. Не знаю, насколько сильно это скажется на успехе «Локомотива», сезон покажет. Надеюсь, кто-то на его место придёт.

Владислав Гавриков — это будущее не только «Локомотива», но и всего российского хоккея. Он очень перспективен, если он уйдёт, то это будет потеря для клуба. Как практика показывает, в «Локомотиве» постоянно появляется много молодых ребят. Так что замена Гаврикову найдётся, но всё равно будет неприятно, если он уйдёт», — сказал Гребешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.