«Металлург» раздумывает над возможностью подписания нового контракта с Вольским

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что в клубе раздумывают над возможностью заключения нового соглашения с форвардом Войтеком Вольским. Предыдущий контракт 31-летнего хоккеиста истёк 30 апреля 2017 года.



«Мы думаем, взвешиваем все «за» и «против», консультируемся со всеми сторонами относительно возможности подписания нового контракта с нападающим Войтеком Вольским», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, а затем долго восстанавливался, пропустив остаток сезона.



Сам нападающий сообщил, что уже приступил к тренировкам на льду.

Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков