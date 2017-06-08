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Овечкин и Малкин не попали в список кандидатов в сборную на сезон-2017/18

8 июня 2017, четверг. 12:23. Хоккей

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18. В список основного состава вошли 50 человек, из которых 12 выступают в НХЛ. В список не попали нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин, а также вратарь Сергей Бобровский. Нападающий Илья Ковальчук попал в резервный состав. В 2018 году состоится Олимпиада в Пхёнчхане, НХЛ ранее приняла решение не прерывать чемпионат ради участия в зимних Играх.

Список кандидатов в основной состав: Сергей Андронов, Виктор Антипин, Александр Барабанов, Антон Белов, Алексей Береглазов, Артём Блажиевский, Андрей Василевский, Владислав Гавриков, Анатолий Голышев, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Василий Демченко, Александр Дергачёв, Артём Зуб, Артём Ильенко, Александр Кадейкин, Кирилл Капризов, Андрей Кареев, Богдан Киселевич, Виктор Комаров, Егор Коршков, Павел Красковский, Андрей Кузьменко, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Вячеслав Лещенко, Максим Мамин, Андрей Миронов, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Основин, Артемий Панарин, Сергей Плотников, Владислав Провольнев, Иван Проворов, Рушан Рафиков, Степан Санников, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Иван Телегин, Владимр Ткачёв, Артём Фёдоров, Никита Черепанов, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Юдин.


Резервный состав: Денис Алексеев, Кирилл Беляев, Михаил Воробьёв, Егор Воронков, Артём Волков, Денис Гурьянов, Сергей Зборовский, Павел Карнаухов, Данила Квартальнов, Илья Ковальчук, Глеб Корягин, Антон Красоткин, Вадим Кудако, Константин Окулов, Александр Полунин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Степан Санников, Кирилл Семёнов, Михаил Сидоров, Яков Тренин, Кирилл Ураков, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Данил Юртайкин.

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Источник: Министерство спорта Российской Федерации Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Евгений Малкин Илья Ковальчук Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
8 июня 2017, четверг
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