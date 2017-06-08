Салливан объявил, что в основе на матч с «Нэшвиллом» выйдет Мюррей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан объявил, что в основном составе на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда сражается с «Нэшвилл Предаторз», выйдет голкипер Мэттью Мюррей.



«Салливан подтвердил, что Мэтт Мюррей займёт место в воротах в пятом матче», — говорится в сообщении пресс-службы «Пингвинз».



В последних двух встречах серии, проходивших в Нэшвилле, Мюррей пропустил в общей сложности 9 голов, а его команда потерпела два поражения, позволив «Предаторз» сравнять счёт 2-2.