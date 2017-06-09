Салливан: такого драйва, как у Кросби, нет больше ни у кого

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от разгрома «Нэшвилл Предаторз» (6:0) в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче, у Малкина — гол и передача

«Кросби сразу же заработал удаление, которое парни блестяще реализовали. Это именно то начало, которое нам было нужно. Это дало нам психологическое преимущество. Я никогда не видел Кросби таким голодным до побед, как сейчас.



Я вижу, как он тренируется каждый день. При всех его наградах я наблюдаю огромное желание совершенствоваться на каждой тренировке. В лиге большое количество талантливых игроков, но такого драйва как у Кросби нет больше ни у кого. Он хочет достичь новых высот в том, чем занимается всю жизнь. Большую роль в его успехах играет то, как он ведёт себя вне хоккея. Сид все делает правильно и уделяет внимание малейшим деталям, которые могут помочь ему стать лучше. Кросби — это пример для всех игроков», — отметил тренер.