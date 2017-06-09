Каллен: Кросби находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен оценил вклад Сидни Кросби в разгромную победу над «Нэшвилл Предаторз» (6:0) в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время действующий чемпион ведёт в серии со счётом 3-2.

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«Когда Сид играет так, как сегодня, за ним легко следовать остальной команде. Он вдохновил нас на подвиги и сделал так, что вся команда сыграла блестяще. Было здорово видеть, что он находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах», – цитирует Каллена официальный сайт НХЛ.